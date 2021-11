Un blitz alla Continassa e una giornata squarciata in due. Da una parte la normale vigilia di campionato, conattesa allo Stadium; dall'altra invece l'indagine, denominata 'Prisma' e coordinata dai PM Mario Bendoni, Ciro Santoriello e dall'aggiunto Marco Gianoglio.Ma cosa rischia la Juve, dal punto di vista della giustizia sportiva e quella ordinaria? Come racconta La Gazzetta dello Sport, "sportiva e ordinaria procederanno in maniera autonoma". La Juve stessa, infatti, aveva fornito un aggiornamento sui possibili rischi conseguenti alle verifiche da parte dei due enti di controllo di Borsa e Figc.: a meno che non si riesca a provare una “alterazione” ai fini dell’iscrizione al campionato, circostanza che porterebbe ovviamente a sanzioni più severe. "Ma è un’ipotesi che sembrava lontana dopo le prime informazioni sull’apertura del fascicolo da parte della Procura Figc", sottolinea Gazzetta.