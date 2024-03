Le ultime notizie sull'indagine



La Procura federale è certamente in movimento, ma, il procuratore federale, non intende affrettare i tempi riguardo al caso Milan. Al momento, i pubblici ministeri milanesi che hanno iscrittonel registro degli indagati non hanno ancora ricevuto richieste di atti da parte della FIGC. Tuttavia, è probabile che tali richieste giungano nei prossimi giorni, considerando che le autorità di Torino hanno già espresso la volontà di trasmettere almeno parte della documentazione. Ciò potrebbe includere atti già notificati alle parti coinvolte, come il decreto di perquisizione, e potrebbe anche valutare l'opportunità di inviare documenti ancora coperti da segreto investigativo e non ancora resi disponibili ai legali.Una volta che lariceverà i documenti, inizierà a esaminare la situazione per decidere se chiedere il deferimento dei dirigenti e intraprendere azioni legali anche contro il Milan, coinvolto per responsabilità diretta in quanto l'eventuale illecito sarebbe stato commesso da due amministratori delegati.Siamo ancora nelle fasi iniziali dell'indagine, quindi è fondamentale procedere con cautela prima di ipotizzare sanzioni. Tuttavia, le normative possono delineare un quadro entro cui operare, anche se ampio.sono accusati di "ostacolare l'esercizio delle funzioni pubbliche dell'autorità di vigilanza", ovvero la FIGC. Se questa ipotesi fosse confermata, potrebbe configurarsi la violazione dell'articolo 32 comma 5 del Codice di giustizia sportiva sugli obblighi di comunicazione, strettamente correlato all'articolo 20 bis delle Norme organizzative interne federali (NOIF) che regolamenta le "Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico". In base a quanto emergerà dalle indagini, potrebbe essere contestato anche un illecito amministrativo, come definito dall'articolo 31 comma 1.A ciò si può aggiungere l'articolo 4, riguardante "lealtà, correttezza e probità" dei soggetti della Federazione, e l'articolo 6 sulla responsabilità del Milan.Per determinare il peso delle sanzioni, che dipenderà inevitabilmente dalla gravità delle violazioni, sarà necessario attendere maggiori dettagli dagli atti.Sarà dunque necessaria pazienza. È molto probabile che laagisca con estrema cautela. Proprio per questo è improbabile che eventuali sanzioni arrivino in questa stagione. Il campionato termina il 26 maggio e la classifica potrebbe essere influenzata da una sentenza fino all'inizio di agosto, quando verranno presentate le liste delle squadre che giocheranno in Europa nella stagione successiva. Questo lascia meno di cinque mesi, un compito difficile sebbene non impossibile. Le perquisizioni dell'inchiesta Prisma sono datate 26 novembre 2021 e il primo giudizio sportivo è stato emesso il 15 aprile 2022. Successivamente c'è stato un secondo processo: la chiusura delle indagini a Torino, avvenuta nell'ottobre 2022, ha spintoa richiedere la riapertura del procedimento sportivo per revocazione alla luce di nuovi elementi. Si tratta di un percorso eccezionale quanto complesso che difficilmente il capo della Procura FIGC vorrà ripercorrere. Se decidesse di attendere la conclusione delle indagini milanesi, è probabile che il procedimento sportivo inizi durante la prossima stagione.I tempi dei procedimenti giudiziari presso gli organi di giustizia della UEFA sono ancora più lunghi, poiché seguono il corso dell'ordinaria amministrazione, ma sembra che l'esclusione dalle competizioni europee sia un'ipotesi piuttosto remota. Se gli illeciti riguardanti una mancata o falsata comunicazione alla FIGC venissero confermati, sembra più probabile che la UEFA possa optare per una multa o per interventi su alcuni criteri del Fair Play Finanziario.