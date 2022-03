Non solo Paulo Dybala (e altri giocatori del presente e del recente passato bianconero, attesi nei prossimi giorni). Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarà anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina tra le persone interrogate dai PM della Procura di Torino nell'ambito delle indagini sulle plusvalenze della Juve e l'ipotesi di falso in bilancio: la sua audizione sarebbe già stata fissata per i primi giorni di aprile.