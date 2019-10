Isco è un obiettivo di lungo corso della Juventus e dopo tanti tentativi falliti potrebbe esserci presto una nuova occasione per i bianconeri. La speranza arriva direttamente dalla Spagna da dove il giornalista Eduardo Inda dichiara dagli studi del Chiringuito: "So che Isco può lasciare il Real Madrid a gennaio. Non sta giocando, e vuole essere protagonista all'Europeo. Se non gioca a Madrid questo sarà difficile. Isco si aspettava di giocare di più, e di essere protagonista. Se questo non accadrà, non verrà convocato dalla Spagna per l'Europeo".