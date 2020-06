Altra delusione ai calci di rigore per il portiere della Juve Gigi: dopo la sconfitta nel 2003 a Manchester contro il Milan, ieri è arrivato il ko contro il Napoli in Coppa Italia, senza neutralizzare nemmeno un tiro dal dischetto. Score negativo per il portiere della Juve, che invece era stato decisivo durante i 90' e soprattutto nel finale di partita, quando con due o tre parate decisive ha salvato la squadra mantenendo il risultato sullo 0-0 prima dei calci di rigore.