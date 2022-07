Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 28 luglio:- Juve, Morata e il terzino. Trattativa a oltranza con l’Atletico Madrid per il ritorno di Morata, prima scelta per completare l’attacco. Se parte Alex Sandro entra in corsa anche Raum: l’esterno dell’Hoffenheim si aggiunge a Emerson e Udogie.- Incubo Pogba. Menisco, allo studio due terapie: Paul rischia il Mondiale. Juve, l’infortunio del francese preoccupa: oggi il consulto decisivo. Togliere la cartilagine o ricucirla: nel primo caso stop di 2 mesi, nel secondo di 4. Paul rischia il mondiale. Pari col Barça, 2 goal di Kean. Firmino, no del Liverpool.