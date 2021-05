La Juventus è ancora al centro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, visto il momento difficilissimo che sta vivendo, tra futuro incerto di Andrea Pirlo e i dirigenti, e minacce di esclusione da coppe e campionato in caso di continua adesione alla SuperLega.

In taglio alto la Gazzetta dello Sport titola "La paura fa 90... milioni", con riferimento ai mancati ricavi in caso di non-qualificazione alla Champions League. Il Corriere dello Sport apre con "Juve nell'incubo" mentre Tuttosport fa eco con "Sos Juve".

Interessante notare cosa accade in Spagna, con As che apre con la "Mano Nera" ossia le accuse del Real Madrid di torti arbitrali subiti dopo il naufragato progetto SuperLega. E in un box c'è anche un titolo "La Juve è una polveriera". I bianconeri fanno parlare di sé pure oltreconfine.