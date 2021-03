Uno sguardo al calendario, un altro alla classifica e un incubo che per i tifosi della Juve può diventare realtà. L'Inter infatti, al momento a +10 sulla Juve che può accorciare a 7 punti di distacco in caso di vittoria col Napoli nella gara da recuperare, potrebbe vincere lo scudetto all'Allianz Stadium nella penultima giornata di campionato. La Juve non ha ancora rinunciato allo scudetto e punta a vincerle tutte per arrivare a 91 punti, a Conte basta mantenere la media di 2,4 punti a partita per poter festeggiare senza rischi.