Continua l'avventura disastrosa di Leonardo Bonucci con la maglia dell'Union Berlino, uscito sconfitto per 4-0 nella sfida odierna contro il Bayern Leverkusen. Ma non è tutto per l'ex difensore della Juve, che ha dovuto abbandonare il campo anzitempo a causa di un infortunio muscolare, lasciando il terreno di gioco dopo appena 24 minuti.