Incredibile ma vero: Douglas Costa va ancora ko. L'esterno brasiliano si è fermato nel corso del secondo tempo della sfida tra la Juve e il Verona. Al minuto 72 Douglas ha chiesto e ottenuto il cambio con Ramsey per un fastidio alla coscia sinistra.



Secondo quanto appreso da ilbianconero.com il problema è al flessore della coscia sinistra. In panchina al giocatore è stato subito applicato del ghiaccio. Per conoscere l'entità dell'infortunio e del conseguente stop si dovranno aspettare gli esami, a cui il brasiliano sarà sottoposto nelle prossime ore.