Il pareggio dell'Inter sul campo del Verona lascia i nerazzurri di Antonio Conte in quarta posizione in classifica. Il posto Champions è ormai assicurato ma la classifica non è certo quella che l'ex tecnico nerazzurro si sarebbe aspettato a inizio stagione. I giornali stroncano l'allenatore dopo il 2-2 del Bentegodi.



Gazzetta: voto 5 - Lascia fuori Eriksen ma non ha le risposte giuste dall'Inter. Atteggiamento iniziale sbagliato, sintomo preoccupante in vista del finale di stagione. Ancora una volta cambi tardivi, non è la prima volta che accade.



Corriere dello Sport: voto 5 - L'Inter gioca due partite distinte. La prima è una sofferenza, la seconda è sorprendente per ritmo e intensità. In questa parte di gara però la squadra ha ancora dei vuoti come si vede nel 2-2. Ancora una volta i cambi non convincono. E ora l'Inter è quarta.



Tuttosport: Conte 6 - Primo tempo da dimenticare della sua Inter. Meglio la ripresa dei nerazzurri, lui tarda con i cambi.