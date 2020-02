Secondo quanto riportato dal Sun, la Juventus non molla ​Layvin Kurzawa. Il terzino sinistro, in scadenza a giugno e ad un passo dall'arrivo a Torino già a gennaio, piace ancora alla dirigenza bianconera. Paratici potrebbe tentare la mossa in estate, così da garantire a costo zero un ricambio per Alex Sandro, in un giro di terzini che vedrebbe, invece, andare a Parigi Danny Rose - ormai ai margini al Tottenham e ora in prestito al Newcastle. La Juve non deve quindi temere sul fronte Psg, visto che potrà trattare direttamente con il giocatore, quanto piuttosto sulla concorrenza. Infatti, su Kurzawa c'è da registrare anche l'interessamento da parte dell'Arsenal.