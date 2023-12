Le parole di Paolo Ziliani sul suo account X:"SCANDALOSO: Juve-Roma decisa da una truffa, Rabiot era in fuorigioco ma il VAR lo ha nascosto Come le immagini di DAZN dimostrano, il VAR valuta la posizione di Rabiot quando Vlahovic tocca la palla fuori area, ma il passaggio parte col piede del serbo ben dentro l'area a palla accompagnata Premesso che il gol di Arnautovic con cui l’Inter è andata in vantaggio a Marassi in Genoa-Inter, poi finita 1-1, era viziato da una chiara spinta a due mani di Bisseck su Strootman che avrebbe dovuto richiedere l’invito a rivedere l’azione al VAR all’arbitro Doveri, la notizia con cui il 2023 si conclude - sul fronte Serie A - è che Juventus-Roma, giocata ieri e finita 1-0, è stata decisa da una vera e propria truffa: il gol di Rabiot, segnato in sospetta posizione di fuorigioco, è stato convalidato con un’azione scorretta degli addetti al VAR, e cioè fermando il tocco di palla di Vlahovic per il passaggio al francese in un momento troppo anticipato. Come le immagini mostrate da DAZN nella diretta della partita dimostrano, al VAR hanno fissato il momento del passaggio di Vlahovic nell’attimo in cui il centravanti tocca la palla con l’interno-tacco del piede sinistro fuori dall’area; il filmato dimostra invece che Vlahovic accompagni poi la palla col suo interno-tacco fino all’interno della linea dell’area; e solo a questo punto il pallone si stacchi dal suo piede in direzione dell’arrembante Rabiot. Ebbene, se è vero - come scrive la Gazzetta - che nel momento in cui il VAR ha bloccato il filmato per valutare la posizione del francese, Rabiot era tenuto in gioco da Ndicka per 1 centimetro, è matematicamente certo che se al VAR avessero agito correttamente, cioè bloccando l’azione qualche frame dopo, quando la palla si stacca effettivamente dal piede di Vlahovic, Rabiot si sarebbe trovato in posizione di fuorigioco - ben oltre Ndicka - e non certo per un solo centimetro, ma assai più vistosamente. Ennesima truffa, insomma, compiuta sotto gli occhi di tutti senza che nessuno abbia eccepito e oggi alzi la mano e dica: basta, così non si può più andare avanti. Il calcio italiano fa schifo, ma invece di ribellarsi a questa vergogna perde tempo a versare lacrime da coccodrillo per l’addio al Decreto Crescita. Ci meritiamo il peggio".