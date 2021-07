108.800 dollari, circa 92mila euro. Ecco a quanto è stata battuta la maglia di, esposta al museo della Fifa, della finale di Francia '98. L'ex calciatore di Juventus e Real Madrid, campione del mondo proprio in quell'edizione casalinga, è stato indirettamente protagonista dell'asta di Julien's Auctions, che ha stimato la maglia tra gli ottantamila e i 120mila dollari. Non era il pezzo più costoso della collezione, ma ugualmente un cimelio importantissimo. Tuttavia, non si sa se l'esemplare sia stato indossato realmente da Zizou.