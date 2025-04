Incredibile Yildiz: è a caccia del record di Pogba

Getty Images

Kenan Yildiz sta vivendo una stagione di crescita importante con la maglia della Juventus. Con sei reti e due assist già messi a referto in campionato, il giovane talento bianconero è sempre più protagonista. L'obiettivo ora è chiaro: raggiungere quota dieci partecipazioni attive (gol più assist) entro la fine della stagione.Yildiz, che compirà 20 anni entro la fine dell’anno, potrebbe così entrare in una ristrettissima élite di giovani bianconeri. Dal 2004/05 in avanti, infatti, solo Paul Pogba è riuscito a toccare questa cifra a un’età così giovane: nella stagione 2013/14, il francese chiuse con sette gol e sette assist a 20 anni appena compiuti.

Il paragone con Pogba non può che esaltare le aspettative intorno a Yildiz, che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nella rosa di Igor Tudor. Tecnica, personalità e fiuto del gol: il giovane attaccante turco sembra avere tutte le carte in regola per ripercorrere le orme dei grandi.Con ancora diverse partite da giocare, Kenan ha la possibilità concreta di scrivere un piccolo pezzo di storia juventina, confermando le ottime sensazioni che ha saputo regalare in questa sua prima vera stagione da protagonista.