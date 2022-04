Incredibile. Dopo la vittoria in Champions League con la Juventus, il Villarreal crolla, cade a picco, nel campionato spagnolo. Il Sottomarino Giallo è stato sconfitto dal Levante, ultimissimo in classifica prima del match con gli ultimi avversari bianconeri in Europa.



All'Estadio Ciudad de Valencia, una doppietta di José Luis Morales ha chiuso i conti sul 2-0, costringendo il Villarreal a fare i conti con la seconda partita persa di fila; prima della sosta era arrivato il ko in casa del Cadice. Due settimane prima? Il ko esterno con l'Osasuna...