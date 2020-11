Fenomeno. Marziano. Devastante. Cristiano Ronaldo è tutto questo e molto di più. Sono 29 i gol segnati nel 2020, di tutti nei top-5 campionati europei nell'anno solare. Sono 60 in 69 gare con la Juve in campionato, 73 in 95 totali. Otto in questa Serie A, come solo lui e Dybala alla Juve hanno fatto negli ultimi 60 anni nelle prime 8 giornate. Anche se lui ne ha giocate solo 5. Ed è da record anche qui: 8 gol in 5 gare, il primo dal 95 a segnare in tutte le prime 5 gare stagionali (giocate). E' andato sempre in gol quando ha giocato in questo inizio di 2020/21 ed è a 748 gol in carriera, a -19 da Pelé. Media gol? Va in rete una volta ogni 50' circa.