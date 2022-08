Si attendevano solo i titoli di coda per la trattativa che avrebbe portato Adrienal, eppure, quella che sembrava un operazione del tutto definita si è dissolta completamente nella mattinata di oggi. Il centrocampista della Juve aveva infatti dato il via libera alla sua partenza, ma lostacolo è stato rappresentato dalla cifra di ingaggio che l'ex Psg avrebbe dovuto percepire.- Mamma, anche agente di Rabiot, aveva infatti avanzato una richiesta pari adi euro annui, rispedita al mittente in men che non si dica. Già, perchè i Red Devils non sono minimamente intenzionati a versare sul conto corrente del francese la somma richiesta da sua madre, specie se la pretesa 'diventa' un'altra. Stando a quanto riportato dal The Sun infatti, Veronique avrebbe chiesto espressamente quella cifra peril tetto salariale percepito dalla stella della squadra,. L'ex Samp infatti ha un ingaggio pari a 240.000 sterline a settimana, gli stessi chiesti dalla madre di Rabiot.