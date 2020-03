Dici che RAZZA era troppo Pistò?

Su Twitter ormai si trova un po' di tutto. Anche chi in un momento tanto delicato chiede al capo della protezione civile di "avere i dati divisi per etnia", come se il virus colpisse solo chi ha la pelle di un certo colore. Cose allucinanti. Questo il tweet del giornalista di Mediaset, riscritto dopo averne pubblicato uno decisamente più razzista in cui, appunto, parlava di "razza".In molti gli hanno fatto notare la correzione fatta in corsa ma non è che la toppa sia tanto meglio del buco.