La carriera di Pablo Daniel Osvaldo non è ancora finita. Dopo aver detto addio al calcio, infatti, l'ex attaccante della Juventus potrebbe tornare in campo. Fermo dal 2016, spiegano in Argentina, è stato contattato dal Gimnasia La Plata, guidato da Diego Armando Maradona, che lo vorrebbe come punta per sostituire l'infortunato Lautaro Chavez. Ha abbandonato il calcio per seguire la sua grande passione: la musica, che l'ha portato in giro per il mondo. Ora potrebbe ricominciare a viaggiare, partendo però sempre da La Plata.