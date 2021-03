1









C'è Daniele Orsato in tendenza sui social. Perché? Perché è di questa mattina la notizia che l'arbitro, uno dei migliori in Italia e dei più riconosciuti a livello internazionale, potrà tornare ad dirigere una gara dell'Inter. Tre anni dopo l'ultima volta, che fu il famoso Inter-Juve nell'aprile 2018. Dopo quella partita Orsato è stato bersagliato per un mancato secondo giallo a Pjanic, minacciato ed escluso dalle designazioni per le gare nerazzurre. Un veto che, spiega Il Giornale, è pronto a cadere. La notizia è stata recepita dal pubblico nerazzurro, che si è immediatamente lamentato attaccando: "La Juve schiera il suo top player per il finale di stagione".



