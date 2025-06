Incredibile offerta per Kean dall'Arabia Saudita: la Fiorentina cerca già il sostituto

L'offerta dell'Arabia Saudita per Kean: quanto guadagnerebbe

Al-Qadsiah-Kean, la situazione

Possibile colpo di scena in casasu cui è piombato l'Arabia Saudita e in particolare l'Al-Qadsiah. Il centravanti italiano, dopo la grande stagione al suo primo anno in maglia viola ha attirato l'attenzione di diverse squadre. Nei giorni passati aveva chiesto informazioni anche il Manchester United ma adesso il pericolo vero per la Fiorentina arriva dai soldi sauditi.Come riferisce Sky Sport,Cifra quindi che aumenterebbe di tantissimo il suo attuale ingaggio che si aggira attorno a 2,5 milioni. L'ex Juventus è legato alla Fiorentina fino al 2028 ma questa proposta può cambiare gli scenari e infatti il giocatore prende tempo per valutare l’offerta e decidere eventualmente se accettare o rimanere alla Fiorentina.

Keansenza quindi che la Fiorentina possa intervenire per bloccare l'operazione. Per il club italiano sarebbe comunque una super plusvalenza visto che solamente un'estate fa lo aveva acquistato dalla Juventus per 13 milioni di euro, ad un anno dalla scadenza del contratto.A dimostrazione di come la possibilità che Kean lasci la Fiorentina sia assolutamente da prendere in considerazione, la dirigenza viola ha iniziato a sondare il mercato per trovare l'eventuale sostituto dell'attaccante e nella lista c'è anche Roberto Piccoli, di proprietà dell'Atalanta e nell'ultima stagione al Cagliari.