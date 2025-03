Incredibile Milik, nuovo infortunio e il rientro slitta ancora: le condizioni dell'attaccante della Juventus

Non c'è pace per. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'attaccante polacco è costretto a fare nuovamente i conti con un altro infortunio che lo costringerà a rimandare, ulteriormente, un rientro che a conti fatti potrebbe anche non avvenire, quantomeno nel corso di questa stagione.L'attaccante polacco, infortunatosi al ginocchio in estate e già sottoposto ad un doppio intervento chirurgico, sembrava potesse tornare gradualmente a disposizione della causa bianconera, ed invece nulla di tutto ciò si è verificato. Il classe 1994 è ormai fermo ai box da giugno e nonostate il lavoro con il preparatore personale portato avanti in patria, il rientro sembra ormai molto lontano.

Il nuovo infortunio di Milik

Quando scade il contratto di Milik e il futuro

A fermare Milik, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe un problema di natura muscolare - mentre si allenava in Polonia - che di fatto ha azzerato tutti i progressi fatti fino ad ora e che costringerà l'ex centravanti del Napoli a ricominciare da zero la strada che avrebbe dovuto portarlo verso il pieno reintegro. Il numero 14 bianconero corre il grosso rischio di chiudere la stagione 2024/25 con zero minuti giocati. Colui che sarebbe dovuto essere la prima alternativa in attacco a Dusan Vlahovic è letteralmente sparito dai radar e lo scenario che sta prendendo corpo suggerisce che l'ultima partita con la maglia della Juve - lo scorso maggio a Bologna - Milik probabilmente l'abbia già giocata.Il contratto di Arkadiusz Milik scadrà tra poco più di un anno. Il centravanti polacco è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2026, ma alla luce di quanto accaduto in questa stagione, è lecito credere che le parti troveranno un punto d'incontro per chiudere il rapporto con un anno d'anticipo. Del resto, dopo un'annata così, immaginare un futuro insieme è un esercizio estremamente complicato.