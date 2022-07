"Il suo capitolo al Barcellona non è finito". Così il presidente blaugrana Joanha lasciato la porta aperta al ritorno di Lionel Messi al Camp Nou, una speranza condivisa da tutto il mondo culé. O forse più di una semplice speranza, ma un vero e proprio obiettivo come confermano le ultime indiscrezioni dalla Spagna: Xavi ha chiesto espressamente il ritorno della Pulce e, riferisce Sport, il Barça è al lavoro per accontentarlo.