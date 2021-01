Luca De Simone, agente di Ronaldo Mandragora, parla del centrocampista di proprietà della Juventus e in prestito all'Udinese: "C'è un filo che lo lega al Napoli - ha detto il procuratore ai microfoni di Radio Kiss Kiss - So che piace a Gattuso e per le idee che ha del suo centrocampo, alla società azzurra abbiamo sempre lanciato messaggi d'amore, vediamo cosa succederà nei prossimi mesi".