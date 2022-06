Attesa e scelte. La Juve cerca rinforzi, non solo giovani e di prospettiva, ma anche qualche giocatore esperto e vincente, che aiuti il gruppo. Allegri ne chiede due e se, dopo Pogba, Di Maria nicchia, ecco spuntare Luis Suarez. O meglio, rispuntare. Allegri vuole due top-player, per elevare il tasso tecnico, di esperienza e di fiducia nei propri mezzi del gruppo, che devono per questioni economiche essere pescati nel gruppo degli svincolati: uno è Paul Pogba, l’altro può essere Angel Di Maria. Ed allora - scrive la Gazzetta - ecco che spunta, direttamente dall’estate 2020, Luis Suarez. L’uruguaiano ha appena chiuso la sua esperienza biennale all’Atletico Madrid e a 35 anni è svincolato, in cerca di una nuova sistemazione.



OFFERTO - È stato offerto dai suoi agenti alla Juventus, che non ha chiuso la porta. E' un “piano B” che può essere promosso in base ai futuri sviluppi del mercato. Di Maria piano A, perché completerebbe il tridente che ha in mente Allegri, Suarez l'alternativa a livello di status e abitudine alla vittoria. E nella Juve di Allegri potrebbe agire da vice-Vlahovic ma anche da spalla del serbo in un 4-4-2. E arriverebbe da extracomunitario. Come si legge, "non esiste ancora una reale trattativa, il club bianconero ha raccolto disponibilità e informazioni ma prima vuole capire gli sviluppi non solo dei discorsi con Di Maria, ma anche di quelli con l’Atletico per il prolungamento del soggiorno a Torino di Alvaro Morata".