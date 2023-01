Felipe Melo come LeBron James. L’ex Juve, Inter e Fiorentina è stato protagonista di una vicenda curiosa. In forza al Fluminense, il 39enne si è allenato con Dani Melo, suo figlio. Come il campione di basket dei Los Angeles Lakers, che più volte ha rivelato di voler smettere di giocare solo dopo aver condiviso il campo con i suoi figli, il brasiliano è stato per la prima volta compagno del figlio 18enne, promosso in prima squadra dall’Under 20.