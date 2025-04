Incredibile Kulusevski! Può tornare in Serie A

Getty Images

Dejanpotrebbe fare ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato da GiveMeSport, l'esterno svedese è in uscita dal Tottenham, suscitando l’interesse di Milan e Napoli, che potrebbero tentare l’affondo nelle prossime settimane. Tuttavia, il costo dell'operazione rappresenta un ostacolo significativo: gli Spurs chiedono circa 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro), una cifra elevata che riflette il contratto del giocatore in scadenza nel 2028 e la volontà del club inglese di massimizzare un’eventuale cessione.L’arrivo di Fabio Paratici al Milan – ancora in fase di definizione, con i rossoneri che vogliono tutelarsi in caso di condanna dell’ex dirigente nell’inchiesta Prisma – potrebbe giocare un ruolo chiave nella trattativa. Al tempo stesso, però, i

Al momento, le richieste economiche delrestano alte e, dall’Inghilterra, si parla solo di un interesse da parte dei due club italiani, senza offerte concrete. Tuttavia, con l’avvicinarsi della finestra estiva di mercato, non è escluso che possano intensificarsi i contatti tra le parti. Gli Spurs, infatti, non considerano nessun giocatore incedibile, ma tutto dipenderà dalle eventuali proposte che arriveranno nelle prossime settimane.