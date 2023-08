Dopo la lunga trattativa tra Bayern Monaco e Tottenham per Harry Kane, l'affare sembrava in dirittura d'arrivo visto che finalmente le due società avevano trovato l'accordo. Da quanto riporta Sky Sport Germania però, adesso è il giocatore ad esitare sul trasferimento in baviera. Il club tedesco è rimasto molto sorpreso da questo tentennamento di Kane. In caso scegliesse di restare al Tottenham, potrebbero aprirsi nuovi scenari sul mercato. A inizio estate infatti, il Bayern aveva chiesto informazioni alla Juve per Vlahovic, prima di abbandonare la pista.