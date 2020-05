6









Il calcio sul campo è fermo, per il momento, ma tra mercato e social è ancora attivissimo. Il coronavirus, infatti, ha azzerato le partite, facendo però crescere la voglia di calcio e soprattutto di Juve. Il club bianconero, infatti, si appresta a diventare il primo marchio italiano al mondo. Già al secondo posto nel mondo dello sport, dietro al Liverpool ma davanti a Manchester United e Real Madrid, oltre che a Lakers (11°) e Yankees, la Juve cresce sempre più.



Deportes y Finanzas negli scorsi giorni ha calcolato la classifica dei club di tutto il mondo per interazioni su Facebook, il social più antico, sottolineando come la Juventus sia il secondo club per interazioni, con 7,6 milioni in un mese, davanti anche al Real Madrid con meno della metà dei suoi follower.



Ma la vera novità è su Instagram: sì, perché secondo le stime la Juve in estate dovrebbe diventare il marchio italiano più conosciuto nel mondo, meglio anche di tutti i brand di moda. Al primo posto c'è Gucci con 40,4 milioni di follower (79° al mondo), seconda proprio la Juventus a 39,5 (85° al mondo). Il club bianconero, però, nonostante il coronavirus cresce di circa 20-25mila follower al giorno, più o meno il triplo rispetto a un giorno medio di Gucci. E il sorpasso è vicino. Il merito? Il lavoro, ma anche CR7. Più volte, infatti, si è parlato di come Cristiano Ronaldo abbia influito su tutta la Juve, in campo e fuori.