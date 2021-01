C'è grande attesa per quel che riguarda la lista dei convocati che la Juventus pubblicherà qualche ora prima della gara contro l'Udinese. Resta, infatti, da capire se Rabiot sarà convocato o meno: il centrocampista ha un turno di squalifica da scontare dopo il ribaltamento della sentenza su Juve-Napoli e, nonostante la sua esclusione contro la Fiorentina, non è chiaro se la squalifica risulti scontata o meno.



La Juve prima della Fiorentina su Twitter scrisse: “Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre”. E Paratici, ribadì: “Il regolamento è chiaro, è ‘la prima gara successiva alla sentenza’”.



Sul tema però, spiega Gazzetta, c’è un’interpretazione differente. Il codice di giustizia sportiva all’articolo 21 dice questo: “Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”. Il “giorno successivo” (quindi il 23 dicembre) è il termine chiave. Rabiot insomma, secondo l’interpretazione che sembra più corretta, avrebbe potuto giocare contro la Fiorentina e non potrebbe giocare domani sera contro l’Udinese, la prima partita giocata dopo il 23 dicembre.



Come scrive Gazzetta: "Il giudice sportivo ovviamente in queste ore non si pronuncerà sul tema. La palla passa quindi alla Juventus, che negli ultimi giorni avrà ragionevolmente contattato gli organi competenti per un chiarimento. La Juve può decidere di mandare in campo Rabiot e fronteggiare un eventuale ricorso dell’Udinese. Oppure - e questa è l’opzione decisamente più probabile - può lasciare ancora in tribuna il francese. Rabiot così sconterebbe, beffardamente, due volte la stessa squalifica".



Il finale è quasi scritto: Rabiot quasi sicuramente non andrà in campo domani contro l’Udinese. Nel caso in cui accadesse il contrario, si rischierebbe però un altro caso giudiziario. L’ufficialità arriverà probabilmente domani mattina, con la pubblicazione dei convocati.