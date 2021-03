L'Inter potrebbe non disputare la partita con il. Secondo quanto riportato da Repubblica, in casa nerazzurra si valuta la possibilità di non disputare la gara con i neroverdi a causa della doppia positività riscontrata nel gruppo squadra: prima D'Ambrosio, poi Handanovic , sono infatti risultati positivi al tampone Covid. E adesso sono addirittura in 7 a rischiare il contagio , in attesa di notizie dai test. Immediati.A paventare l'ipotesi rinvio è stata dunque l'edizione odierna di Repubblica, che sottolinea come le difficoltà nerazzurre potrebbero alterare la corsa scudetto.