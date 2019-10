Tremendo meneo en el

Camp Nou...

Es un milagro que no vayan 0-4. — Edu Aguirre (@EduAguirre7) October 2, 2019

Inter sfavillante al Camp Nou di Barcellona: a fine primo tempo, i nerazzurri di Conte sono avanti per 1-0 grazie al gol flash di Lautaro Martinez. Sui social si sprecano i commenti in favore degli interisti, e tra questi è arrivato anche quello di Edu Aguirre, giornalista del Chiringuito e amico stretto di Cristiano Ronaldo. Chiaramente, l'occasione è fruttuosa per pungere i blaugrana: "Ballata tremenda del Barça al Camp Nou... è un miracolo che non siano 0-4". Chiaramente per l'Inter. Con Messi non ancora pervenuto...