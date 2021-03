1









Come è normale che sia, l'eliminazione dalla Champions League della Juventus agli ottavi di finale contro il Porto ha fatto discutere e sta facendo discutere in tutto il mondo. Di questo erano impegnati a parlare presentatori e invitati negli studi di ESPN Colombia, nell'immediato post partita di martedì. Proprio mentre gli opinionisti erano impegnati ad analizzare l'eliminazione della Juventus, una parte dello studio televisivo è crollata, investendo il giornalista di ESPN Carlos Orduz. In seguito, lo stesso Orduz ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: solo un grande spavento!