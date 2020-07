Incredibile quanto accaduto in Inter-Bologna, con i nerazzurri in vantaggio ma fino al sessantesimo messi costantemente in difficoltà dai rossoblù. Al 58' è stato espulso Roberto Soriano. Prima si è sentito un 'vaffa' fortissimo, poi l'arbitro ha estratto il cartellino rosso. Il motivo? "Mi ha detto che sono scarso". Risposta piccata dalla panchina: "E uno non può pensarlo?". Più irruenta la protesta del direttore sportivo dei felsinei, Bigon: "Dai Luca, gli è scappata una parola, non puoi fare queste cose". Dopo minuti di polemiche, Soriano se n'è andato in tribuna.