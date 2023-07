Ilha aperto allala possibilità di scambio tra due attaccanti. Si tratterebbe di Dusane Romelu. A riferirlo è SkySport. I Blues vorrebbero prendere Dusan come contropartita per lasciare andare a Torino Big Rom. Ora si cerca l'accordo per il conguaglio economico. Juventus ed attaccante hanno già raggiunto un accordo di massima su ingaggio e durata del contratto, vista l'apertura dei Blues ora si può trattare. La valutazione del bomber serbo è di circa 75/80 milioni mentre Romelu è valutato 45.Secondo quanto riferito da Calciomercato.com infatti, Sebastien Ledure, colui che rappresenta gli interessi dell'attaccante, ha ribadito negli ultimi giorni di voler mantenere l'impegno preso col club bianconero e di non voler ascoltare altre offerte fino alla fine di questa settimana, salvo poi guardarsi intorno per capire il da farsi, se entro domenica non arriverà una soluzione all'affare.