Incredibile Erling Haaland. In vacanza a Mykonos con amici e famiglia, l'attaccante classe 2000 sta conquistando i social con i suoi look decisamente particolari. E non solo... Stando a quanto riporta la stampa internazionale, il norvegese avrebbe speso 500mila euro per una cena di circa cinque ore al ristorante, con una mancia da 30mila euro allo staff.