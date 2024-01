Le parole del giornalista, e tifoso del Napoli, Umberto“Credo che dovremmo ringraziare la Juventus. Perché? Quando si gioca una finale ci si deve attaccare a tutto. L’Inter ha fatto quasi lo stesso percorso del Napoli l’anno scorso, va a giocare la Supercoppa e cosa vede? Che la Juve non è più alle spalle. Ma come, tutti ci osannano e questi stanno davanti a noi? E questi non giocano a pallone, si arrabattano. Ed ecco che scatta una paura psicologica. C’è il rischio che la classifica, al giorno dello scontro diretto, veda la Juve avanti con 3 punti. Capirete che l’Inter vada in affanno e ci sia tensione. Questa può essere una chiave per la finale di questa sera”.