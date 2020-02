Your browser does not support iframes.

Un'altra scenata, l'ennesima. E' un Antonio Conte infuocato quello dell'ultimo periodo, passato da qualche lamentela e pianto (così gli è stato spesso rimproverato) di troppo alle urla, vere e proprie. Aggressioni verbali durante e alla fine delle ultime gare, dirette agli arbitri e ai suoi assistenti. Ed è andata così anche questa sera, durante la sfida di Coppa Italia contro il Napoli: è da poco passato il 70esimo quando il tecnico nerazzurro si scaglia contro Calvarese, arbitro della gara, colpevole di aver fischiato un fallo in attacco a Brozovic - che travolge Mertens - e per questo insultato. Del labiale tra urla e improperi si estrapola un chiaro: "Fai sempre il fenomeno". Calvarese lo ammonisce inizialmente, ma non va oltre quella prima sanzione nonostante la sua protesta vigorosa, veemente e ripetuta. ​​Precedentemente anche un tocco di mano di De Vrij, non sanzionato come fallo da arbitro e Var ma che ha generato molte polemiche. E i tifosi non ci stanno: le proteste e il VIDEO nella nostra gallery.