Non si può certo dire che Kingsley Coman non sappia come si vince. Con l'ennesima Bundesliga conquistata, prolunga il suo percorso netto in carriera: in tutte le stagioni disputate da professionista, ha vinto il campionato! Non ha ancora compiuto 25 anni e ha vinto 10 scudetti... in 9 anni.



COM'È POSSIBILE? - Coman ha iniziato vincendo due volte la Ligue 1 da ragazzino, poi nel 2014-2015 è venuto in Italia e ha vinto in Serie A con la Juventus. E qui arriva "l'inghippo": nella stagione 2015-2016 lui entra in campo una volta con la Juve, e ciò basta per considerarlo parte della rosa anche se a fine agosto se ne va al Bayern. A fine stagione la Juve festeggia un altro scudetto, e anche il Bayern di Coman. Che così, per quell'annata '15-'16, ha di fatto vinto due campionati, con la Juve (pur con una sola presenza a inizio stagione) e col Bayern. Passando così in un botto da 3 a 5. A cui si aggiungono altri 5 col Bayern. E in tutto questo, un gol decisivo nella scorsa finale di Champions League contro la sua ex squadra PSG. Che carriera!