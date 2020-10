L'infortunio di Federico Santander apre nuovi scenari di mercato. L'attaccante del Bologna si è infortunato in occasione della gara di Coppa Italia vinta contro la Reggina e dovrà sottoporsi alla ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro. Sarà out 4 mesi. Ecco perché Sinisa Mihajlovic sta sondando il terreno per qualche svincolato di lusso, con cui sostituirlo: come rivela Sky Sport, nella lista c'è anche Mario Mandzukic. L'ex Juve, a 34 anni, potrebbe ritrovare la Serie A.