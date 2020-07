Una carriera travagliata, quella di Mario Balotelli, da grande promessa dell'Inter e del calcio italiano alle avventure al Manchester City, al Liverpool, al Milan, al Nizza, al Marsiglia e infine al Brescia, dove è finito fuori rosa. La prossima tappa dell'attaccante ormai prossimo ai 30 anni potrebbe essere una discesa nientemeno che in Serie C. Secondo le informazioni raccolte dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, Balo è entrato in contatto col Como, la cui proprietà indonesiana sembra fiduciosa di poter soddisfare le sue richieste economiche.