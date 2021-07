“Abbonamenti, amichevoli, mercato: Perca$$i non sbagliare, c’è una città da rispettare”Una parte della tifoseria dell'Atalanta, splendida realtà della Serie A, ha avuto decisamente da ridire per alcune politiche societarie da parte della presidenza Percassi. In particolare vengono contestatiQuello che leggete sopra è il testo di uno striscione comparso oggi a Zingonia. Del resto, per stare al banchetto delle big occorre aumentare le entrate, e alcune decisioni societarie in tal senso rischiano di essere impopolari.