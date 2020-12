Ha del clamoroso quanto accaduto allo Stadium prima di Juventus-Atalanta. A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara, il Papu Gomez è stato beccato dalle telecamere mentre cantava l'inno bianconero. Un fatto che ha stupito tutti, soprattutto perché l'argentino vive ore e giorni tesissimi per la lite con Gian Piero Gasperini, motivo della sua esclusione dalla formazione. L'Atalanta gioca senza di lui, convocato ma in panchina all'Allianz Staidum, e probabilmente lo saluterà a gennaio. Lui, col sorriso sulle labbra canta l'inno della Juve prima del match, da capitano un atteggiamento che non è piaciuto e che susciterà molte polemiche.