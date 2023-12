Una storia che ha dell'incredibile, quella accaduta ieri in occasione della conferenza stampa di Alexandercon la UEFA in seguito alle novità legate alla. A questa conferenza stampa infatti, si era connesso anche l'ex presidente della Juventus Andrea, collegato alla diretta streaming con il proprio nome e cognome, senza necessità di nascondersi. Passano però pochi minuti dall'avvio della conferenza e l'ex presidente bianconero viene espulso dalla stanza virtuale, cacciato. Come riferisce Tuttosport.I rapporti tra Agnelli e Ceferin sono incrinati dalla nascita della Superlega, prima erano legati da una forte amicizia, poi la rottura con Ceferin che ha addirittura pubblicamente definito Agnelli:Rapporto che evidentemente non si è risanato. Agnelli però, dopo l'espulsione dalla stanza virtuale ha chiesto un dispositivo elettronico ad uno dei suoi collaboratori, entrando sempre tramite il link di invito ma con nome differente, ed ha continuato a seguire la conferenza stampa di Ceferin. Una storia curiosa che mostra come i rapporti non siano ancora stati sanati, anzi...