Secondo quanto riportato da Bloomberg e dal Wall Street Journal, l'ex proprietario del Chelsea Roman Abramovich avrebbe sofferto sintomi di sospetto avvelenamento insieme ai negoziatori ucraini dopo un incontro avvenuto a Kiev all'inizio del mese, in occasione dei negoziati con la Russia per far cessare i combattimenti in Ucraina. Abramovich e altri due funzionari ucraini avrebbero riscontrato occhi rossi, desquamazione della pelle sul viso e sulle mani, ma le loro condizioni sarebbero poi migliorate e oggi nessuno è in pericolo di vita.