Come spiega Il Messaggero, il tentato omicidio si è verificato la domenica di Pasqua su un tratto di piazzale dell'Agricoltura: la vittima era uscita da un locale e stava rincasando tranquillo, ma due individui lo hanno bloccato urlandogli che «era uno sporco juventino». E quando il ragazzo ha cercato di fuggire, gli aggressori gli hanno strappato la maglia bianconera e l'hanno colpito al volto con il tirapugni lasciando stramazzare al suolo prima di darsi alla fuga.Come si legge, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio dove è entrato al pronto soccorso in codice giallo. Ha un profondo taglio allo zigomo, ma le sue condizioni non sono gravi, ma verrà sottoposto a un intervento maxillofacciale. Le indagini sono partite, tra testimonianze e qualche telecamera della zona, ma per ora i due aggressori non sono ancora stati trovati.