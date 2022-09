Incredibile quanto accaduto a Parigi. Alcuni tifosi della Juventus hanno provato ad accedere in tribuna centrale con la maglia della Juventus, ma la sicurezza li ha invitati a cambiarsi prima di entrare nell'impianto parigini.I tifosi bianconeri hanno pertanto dovuto nascondere maglie e 'vessilli' bianconeri, così da poter fare finalmente l'ingresso all'interno della struttura. Insomma, non il migliore degli inizi, per quello che resta uno degli stadi più belli e moderni d'Europa.