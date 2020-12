"Chi devo espellere?". "This black guy". Questo il dialogo tra Ovidiu Hațegan e Sebastian Coltescu, arbitro e quarto uomo di Psg-Istanbul Basaksehir, che hanno dato vita a una scena surreale, di matrice razzista, con pesanti conseguenze. L'arbitro si è rivolto al suo collega al momento di dover estrarre il cartellino rosso verso un membro della panchina turca e il IV uomo ha risposto con una vergognosa espressione razzista. La frase è stata sentita in maniera nitida dai calciatori turchi, specie da Demba Ba, che letteralmente infuriato ha chiesto spiegazioni. Il Basaksehir ha deciso di abbandonare il campo, rendendo inutili gli sforzi di Leonardo e del delegato Uefa, scesi in campo. Al momento la gara è sospesa.