Non c'è la possibilità di andare al Var? E allora decide proprio l'Assistente Video da Lissone. Incredibile quanto accaduto al, dove l'intervento disusembra destinato a generare un caos enorme: il tocco del brasiliano è dubbio, ma l'arbitro non può prendere una decisione affidandosi al Var. Il motivo? Non funziona, non si vede. E allora, stando al regolamento, possono decidere direttamente da Lissone.Dal dischetto, proprio Orsolini porta avanti i rossoblù. In una modalità che è destinata ad alimentare il fuoco e le polemiche attorno al mondo bianconero. Incredibile ma vero: è accaduto a Bologna e può costare punti preziosi alla Juventus.